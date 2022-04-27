Восьмерых школьниц в Петербурге увезли в больницу после урока технологии

Восьмиклассницы одной из петербургских школ были госпитализированы с урока технологии с подозрением на отравление жидким мылом. Девочки использовали его вместо масла, чтобы смазать противень для последующего выпекания кондитерского изделия.

Всех пострадавших доставили в детскую городскую клиническую больницу 5 им. Н. Ф. Филатова с желудочно-кишечными отравлениями. Как соообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению, врачи в итоге не выявили у девочек ухудшения состояния здоровья и показаний для госпитализации, поэтому всех отпустили домой.

Без пострадавших, по предварительным данным, обошелся и пожар на Торжскойвской улице. Как сообщает ALLNW, пожарные полчаса тушили загоревшуюся мебель.