По делу о взрыве в жилом доме на Товарищеском задержали четвертого подозреваемого

Еще один подозреваемый задержан по делу о взрыве в жилом доме на Товарищеском проспекте в Невском районе Петербурга. Как сообщает телеканал 78, адержанный 20-летний москвич, по предварительным данным, переписывался с заказчиком.

Следствие полагает, что именно он выступил организатором мероприятия и привлек к участию в нем троих подозреваемых, которых задержали по этому уголовному делу ранее. Полные обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются.

Взрыв в парадной восьмиэтажного дома произошел в ночь на понедельник. На лестничной площадке выбило стекла и повредило двери лифта, а в потолке образовалась трещина. Обошлось без пострадавших и обрушений.

Между тем в Петербурге более 3 тысяч балконов могут обрушиться на головы прохожих без всяких взрывов. «МК в Питере» пишет о балконах, находящихся в аварийном состоянии.