С трубы петербургской ТЭЦ прыгнул экстремал

В Петербурге мужчина прыгнул с трубы ТЭЦ с парашютом. Видео прыжка появилось в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщает 78.ru, прыжок с высокой вероятностью был совершен с трубы на улице Тельмана № 22 корпус 2. На кадрах видно, что экстремал приземлился благополучно. В комментариях к записи горожане осудили прыгуна и отметили, что приземление легко могло оказаться неудачным. Многие также отметили, что парашютист проник на режимный объект, на котором нечего делать «простым смертным».

Пытаясь объяснить причины поступка экстремала, некоторые комментаторы вспомнили даже про пандемию, которая, по их словам, сводит людей с ума.