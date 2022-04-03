В Кировском районе потушили автосервис

На улице Примакова в Кировском районе Петербурга вечером 3 апреля загорелся автосервис. Как сообщили в пресс-службе МЧС по городу, информация о возгорании поступила в 18:29.

В двухэтажном здании автосервиса загорелось административное помещение на втором этаже. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

В тушении пожара участвовали 10 сотрудников МЧС и две единицы специальной техники. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 18:59.

Информации о пострадавших при пожаре в автосервисе на улице Примакова не поступало.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в ночь на 3 апреля в Красносельском районе тушили обстановку дома на площади 50 квадратных метров.