В Шушарах девушка заявила об изнасиловании знакомым, с которым употребляла наркотики

В полицию Выборгского района Петербурга обратилась 19-летняя девушка, заявившая об изнасиловании малознакомым, которого назвала Александром. По словам пострадавшей, все произошло на квартире в Шушарах, где она с молодым человеком употребляла наркотические вещества. Вспомнить квартиру она не смогла, но дом назвала. В полицию пострадавшая обратилась вечером 2 апреля, а изнасилование, по её словам, имело место около 21:00 1 апреля.

Как сообщает ALLNW, в Пушкинском районе полиция действительно задержала в одной из квартир указанного дома 26-летнего Александра. В отделе полиции на подозреваемого составили протокол по статье об употреблении наркотиков (ст. 6.9 КоАП РФ). В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту изнасилования.