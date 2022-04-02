В Центральном районе потушили пожар в заброшенном здании

В субботу, 2 апреля, в Центральном районе Петербурга возник пожар в заброшенном здании на улице Профессора Ивашенцева. Как сообщили в ГУ МЧС по городу, сигнал о возгорании поступил в 16:25.

Пожар вспыхнул в одноэтажном здании общей площадью 20 на 30 метров. Загорелся мусор на площади в два квадратных метра.

В тушении пожара участвовали 15 человек личного состава и 3 единицы техники. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 16:40.

Сведений о пострадавших при пожаре в Центральном районе не поступало.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что авария на КАД в Кронштадтском районе Петербурга унесла жизнь одного человека.