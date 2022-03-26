В Понтонном нашли гранату времен ВОВ

В пятницу, 25 марта, Житель поселка Понтонный Колпинского района Петербурга сделал опасную находку. На пересечения Балканской дороги и реки Малая Ижорка ему на глаза попался ржавый предмет, который напоминал ручную гранату.

В пресс-службе Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что обследованная специалистами ОМОН «Бастион» Росгвардии находка действительно оказалась гранатой РГД-33 времен Великой Отечественной войны. Её вывезли на полигон в Ленобласти и уничтожили.