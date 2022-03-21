В ДТП на КАД погибли трое

На внутреннем кольце КАД на дамбе утром понедельника, 21 марта, произошло ДТП, которое унесло жизни трех человек. Как сообщает «Фонтанка», по крайней правой полосе ехала «Газель», которая врезалась в следовавший впереди КАМАЗ.

Управлял «Газелью» 67-летний водитель, стаж управления автомобилем у которого составлял 43 года. Также в автомобиле находились два пассажира: 50 и примерно 40 лет. Все трое погибли на месте от полученных травм.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и ГСУ ГУ МВД. Выясняются все обстоятельства произошедшей трагедии.