Похитителей запчастей с каршеринга задержали в Петербурге

В Петербурге задержана группа, промышлявшая разбором на запчасти арендованных автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Троих задержанных подозревают в том, что в период с 11 по 13 марта они похищали химический элемент из катализаторов каршеринговых автомобилей. 49-летний петербуржец является работником автомастерской. Вместе с ним были задержаны двое граждан сопредельных государств 37 и 47 лет.

Для аренды автомобилей один из троицы использовал свой аккаунт, другой — заходил в приложение с аккаунта малознакомой женщины. Далее машину пригоняли к мастеру СТО, который демонтировал трубу для отвода выхлопных газов, изымал из катализатора активное вещество. За работу он получал небольшое вознаграждение.

Далее автомобиль отгоняли на некоторое расстояние и завершали аренду. Следующий клиент каршеринга обнаруживал неисправность при осмотре машины. Ущерб оценивается примерно в 800 рублей за каждый похищенный элемент. Схему удалось реализовать на двух десятках машин.