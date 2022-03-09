В доме на Чкаловском проспекте обрушился подвал

В ночь на среду, 9 марта, в Петроградском районе Петербурга произошло обрушение подвального помещения в доме Чубакова на Чкаловском проспекте, 58. Как сообщают «Невские Новости», ссылаясь на источник в экстренных службах, в результате обрушения несущая стена здания отошла на полметра от своей оси.

Еще одним последствием стала коммунальная авария — прорыв трубопровода с горячей водой. Проживающих в доме эвакуировали, так как присутствует угроза обрушения здания, и временно разместили в гимназии №56. Для обогрева эвакуированных к зданию также прибыл автобус.