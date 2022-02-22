На Лени Голикова автомобиль с водителем провалился в яму с кипятком

В ночь на 22 февраля в Кировском районе Петербурга произошла серьезная коммунальная авария. На улице Лени Голикова прорвало трубу с горячей водой. На месте прорыва просел асфальт.

Как сообщили в пресс-службе «Теплосети», из-за аварии пострадал мужчина. Он находился в салоне иномарки, которая оказалась в зоне прорыва и провалилась в кипяток.

Пострадавшего экстренно госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» уточнили, что готовы оказать всю необходимую. Помощь в реабилитации пострадавшего.

На месте прорыва ведутся работы. Завершить их и перевести отопление в окрестных домах в штатный режим планируют в течение дня.