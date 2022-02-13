На Мебельной клиент пришел постричься и ограбил парикмахера

В Приморском районе Петербурга ограблен парикмахер-стилист, принимавший клиентов в квартире на Мебельной улице. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу, вечером субботы, 11 февраля, незнакомый ранее мужчина написал стилисту в социальных сетях, прося о стрижке.

В итоге в квартиру к парикмахеру «клиент» пришел около полуночи и с ножом в руках. Он потребовал отдать все ценное. Из квартиры злоумышленник унес: смартфон хозяина, 23 тысячи рублей и ювелирные украшения.

Уголовное дело возбуждено по статье о разбое с применением оружия. Злоумышленника объявили в розыск.