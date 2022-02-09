Упавшая стена придавила ноги рабочему на Миллионной

В среду, 9 февраля, на строительной площадке на Миллионной улице произошло ЧП. Во время производства работ по капитальному ремонту дома рухнула стена на втором этаже.

Как сообщает «Петербургский Дневник», стена придавила ноги рабочему. Его госпитализировали в Мариинскую больницу.

По факту произошедшего проводится проверка. Обстоятельства обрушения стены выясняет полиция.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на Каменноостровском проспекте на голову женщине упала наледь с крыши дома. Пострадавшую срочно госпитализировали.