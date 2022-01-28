Главного строителя петербургского «Водоканала» заподозрили в мошенничестве

В четверг, 27 января, в Петербурге прошли обыски по двум десяткам адресов. Как сообщает 47news, в фокусе внимания сотрудников экономического отдела полиции оказался главный строитель «Водоканала» Виктор Сулима.

Обыски проходили по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие изучает условия контракта между городским «Фондом капстроительства и реконструкции» и «Водоканалом Петербурга» на строительство входной группы стадиона «Зенит Арена».

Следствие считает, что «Водоканал» получи аванс на закупку материалов в размере 737 миллионов рублей. Предприятие заключило договор на поставку шпунта из Стокгольма с ООО «Фортис» на сумму 291 миллион рублей. Похищенная сумма оценивается не мене чем в 40 миллионов рублей.