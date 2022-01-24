Иностранца с перерезанным горлом нашли в машине в Пулково

На территории аэропорта «Пулково» обнаружен мертвым 26-летний гражданин Таджикистана. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», на его теле есть несколько ножевых ран, включая и резанную рану горла.

Автомобиль попал в объектив камер видеонаблюдения на пандусе здания аэропорта. В этот момент в салоне помимо водителя находились еще три человека. Позднее двое покинули автомобиль, после чего он двинулся к съезду.

На месте происшествия полиция изъяла нож. Пассажиры иномарки объявлены в розыск. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.