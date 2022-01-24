При пожаре в доме Перцова пострадала женщина

В ночь на понедельник, 24 января, в доме Первцова на Лиговском проспекте произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе управления МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании поступил примерно в 3:00. Горела мансарда и чердак жилого дома. Площадь возгорания достигла 300 квадратных метров.

Из горящего здания были эвакуированы 72 человек, которых разместили в находящемся в доме театре «Комедианты». Обогрев жильцов также обеспечивал специально прибывший к месту тушения автобус «Пассажиравтотранса».

При пожаре пострадала женщина. Её госпитализировали с отравлением угарным газом.

В тушении пожара принимали участие 73 человека и 16 единиц техники.