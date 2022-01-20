В квартире в Невском районе нашли парализованную пенсионерку и мертвую собаку

Соседи 74-летней пенсионерки на проспекте Обуховской Обороны обратились в полицию из-за сложившейся ситуации с женщина. Правоохранителям они сообщили, что женщина живет одна и недавно выписалась из больницы. Сейчас пенсионерка парализована и у неё нет даже продуктов. По словам соседей, в доме с женщиной проживают собака и шесть кошек.

В полицию соседи обратились из-за неприятного запаха и тараканов, ползущих из квартиры. Сама пенсионерка сообщила, что пока она была в больнице, пес умер, а его тело начали обгладывать кошки.

В прокуратуре начали проверку по ситуации. Как сообщили в ведомстве там дадут оценку работе социальных служб, сотрудники которых должны ухаживать за пожилой одинокой женщиной, попавшей в трудную жизненную ситуацию.