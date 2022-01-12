Вылетевшему в Петербург самолету пришлось вернуться в Екатеринбург

В среду 12 января, самолет «Уральский авиалиний» не смог вылететь из Екатеринбурга в Петербург из-за технической неисправности. После взлета у лайнера не закрылись створки шасси. На борту самолета находились 153 пассажира и шестеро членов экипажа.

Самолет некоторое время кружил в воздухе, сбрасывая топливо. После этого он совершил посадку в аэропорту взлета «Кольцово».

Посадка в Кольцово состоялась в 13:36 по местному времени (11:36 по Москве) и прошла благополучной. В пресс-службе авиакомпании уточнили, что застрявших в аэропорту пассажиров отправят в Петербург на резервном самолете.