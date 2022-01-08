11 бытовок сгорели за ночь в Петербурге

Ночь на субботу, 8 января, стала «урожайной» на пожары в бытовках. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сгорели сразу одиннадцать временных сооружений.

Девять из них располагались в Петроградском районе. Сигнал о возгорании на Петровском проспекте, 11 поступил в 02:03. Горение ликвидировали к 3:00. Временные постройки выгорели полностью.

Еще одна бытовка загорелась в Калининском районе Петербурга. Сооружение на улице Ольги Форш, 9 потушили в 2:30.

Третий пожар возник в Московском районе на Благодатной улице, 69. Его удалось ликвидировать в 06:09.

Информации о пострадавших ни в одном из трех пожаров не поступало.