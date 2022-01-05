В Невском районе после прорыва трубы замерзают жители нескольких домов

В Петербурге новая коммунальная авария, на этот раз — в Невском районе. Трубу прорвало возле дома 30 корпус 1 по проспекту Большевиков. Однако, данный участок отвечает за теплоснабжение домов в микрорайоне Ржевка-Пороховые. В итоге без тепла остались жители нескольких многоквартирных домов.

В АО «Теплосети» сообщили, что уже приступили к ремонту аварийного участка. Однако, завершить его планируют к 20:00 6 января, поэтому жители рискуют остаться без отопления и горячей воды на сутки.

В этом случае горожанам помогла петербургская погода. В городе оттепель. Возвращение сильных морозов синоптики прогнозируют на Рождество.