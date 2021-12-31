В Тосненском районе задержали воровавших топливо из трубопровода

Четыре человека задержаны в Тосненском районе Ленинградской области. Как сообщает ivbg.ru, мужчин задержали в момент совершения незаконной врезки в трубопровод «Ярославль – Приморск-1».

К месту предполагаемой врезки задержанные приехали на двух автомобилях. В одной из машин полиция обнаружила емкость с топливом.

Удалось ли мужчинам украсть топливо не сообщается. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.