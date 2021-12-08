Жители 20 домов в Адмиралтейском районе мерзнут из-за прорыва трубы

В среду, 8 декабря, в Адмиралтейском районе Петербурга произошла коммунальная авария. Трубу прорвало возле дома 19 в Подъездном переулке.

В результате без отопления и горячей воды остались дома 3, 5, 7, 9, 11, 13 и 19 по Подъездному переулку и дом 52 в Загородном переулке. Как сообщает «Петербургский Дневник», последствия аварии специалисты начали устранять оперативно. Завершить работы и перевести систему отопления в штатный режим планируется в 13:00 9 декабря.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что после устранения последствий коммунальной аварии тепло вернулось в дома на проспекте Ветеранов, которые отапливались по резервной схеме в течение суток.