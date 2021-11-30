На Волхонском шоссе поезд врезался в автобус

На Волхонском шоссе в Петербурге произошло ДТП с участием автобуса и поезд. Последний протаранил автобус на железнодорожном переезде.

Подробности страшного ДТП сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Они уточнили, что ДТП произошло на подъездных путях Кировского завода.

В салоне автобуса в момент ДТП был только водитель. Он жив, но получил очень тяжелые травмы. Как сообщают очевидцы, после ДТП водитель автобуса был без сознания. К месту происшествия приехала скорая.

Обстоятельства и причины ДТП в настоящее время выясняются.