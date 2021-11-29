4 килограмма наркотиков нашли у двоих петербуржцев под Гатчиной

В Ленинградской области полиций задержала двоих петербуржцев, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. Как сообщает ivbg.ru, мужчины 28 и 29 лет зарегистрированы в Петербурге, однако проживают в садовом товариществе «Ленинградец» Гатчинского района.

Именно в расположенном в садоводстве доме полиция нашла 3,69 кг наркотического вещества растительного происхождения и электронные весы для его расфасовки. По факту незаконного оборота наркотических веществ возбуждено уголовное дело.