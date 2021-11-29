На Кораблестроителей мужчина упал на прохожего с 16 этажа

В Василеостровском районе Петербурга мужчина упал с балкона, расположенного на 16 этаже жилого дома. Как сообщают «Невские Новости», ссылаясь на источник в правоохранительных органах, тело 33-летнего уроженца Екатеринбурга обнаружено во дворе жилого дома на улице кораблестроителей. На теле погибшего травмы характерные для падения с высота.

СМИ сообщают, что упавший с балкона мужчина приземлился на прохожего. Подтверждения данной информации из официальных источников пока не поступало.

По факту падения мужчины с балкона на улице Кораблестроителей проводится проверка. Причины трагедии в настоящее время уточняются.