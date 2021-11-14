В ТЦ «Китай-город» пришлось вызвать пожарных

В воскресенье, 14 ноября, в Выборгском районе Петербурга произошло возгорание в торговом центре «Китай- город». Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре поступило в начале пятого.

Известно, что возгорание произошло на кухне кафе «Дон Бао», которое находится на первом этаже торгового центра. Еще до приезда пожарных из него эвакуировали всех посетителей и сотрудников.

Большого ущерба пламя не нанесло. В кафе общей площадью 15 квадратных метров вспыхнуло масло на печи. Огонь ликвидировали очень быстро. Уже в 16:39 пожар был полностью потушен. Информации о пострадавших при возгорании не поступало.