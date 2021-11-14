Пострадавший при пожаре на Ижорском заводе рабочий скончался в больнице

Мужчина, пострадавший при пожаре на Ижорском заводе утром в воскресенье, скончался в больнице. Пострадавший получил ожоги, врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

Как сообщили в прокуратуре Петербурга, по факту пожара в Колпинском районе Петербурга будет проведена проверка. Сотрудники ведомства проверят соблюдение федерального законодательства в деятельности ООО «Свелен», расположенного в цехе на территории Ижорского завода.

Ранее сообщалось, что пожар возник в одном из цехов на территории завода. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Чтобы локализовать пламя, пожарным понадобилось менее получаса.