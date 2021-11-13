Прорыв трубы оставил без тепла жителей 13 домов в центре Петербурга

В 13 жилых домах в центре Петербурга утром субботы, 13 ноября, пропала холодная вода. Как сообщает пресс-служба Центрального района, коммунальная авария произошла возле дома №5 по Большой Конюшенной улице. Там прорвало трубу с холодной водой.

Ремонтные работы на прохудившейся трубе «Водоканал» будет проводить в период с 13:30 до 19:00. Однако, совсем без воды на это время петербуржцев не оставят. На период проведения работ для водоснабжения домов смонтируют временный трубопровод холодного водоснабжения.