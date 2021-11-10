Москвичка изнасиловала подругу в свой День рождения

В Москве женщина написала в полицию заявление на свою подругу, которую она обвинила в изнасиловании. Как сообщает «Комсомольская правда», женщина пришла в гости к подруге, немного опоздав, так как долго искала дом на улице Белова. Когда она вошла в нужную квартиру, именинница сразу налила гостье спиртного, чтобы та могла согреться с дороги.

В гостях женщина решила долго не задерживаться, так как ехать домой ей было далеко. По её словам, она собралась уходить, однако именинница попыталась раздеть её. Женщина сопротивлялась, но противостоять более сильной подруге не смогла.

Теперь в нюансах их дружбы разбирается полиция, которая начала проверку по факту произошедшего.