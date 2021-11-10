После пожара в Шушарах не выявлено превышения концентрации вредных веществ

Пожар на строящемся складе в Шушарах был локализован в 16:40 минут 9 ноября. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, предельно допустимая концентрация вредных веществ воздухе при возгорании на Ленсоветовской дороге не была превышена. Для замеров рядом развернули лабораторию.

Сигнал о возгорании на складе в МЧС получили в 13:40 9 ноября. Пламя быстро охватило почти 2000 квадратных метров строящегося одноэтажного здания.

На тушении объекта работали 110 пожарных. Ранг пожара был повышен до третьего. Официальной информации о пострадавших при возгорании на Ленсоветовской дороге не поступало.