На Ленсоветовской дороге горит склад площадью более двух тысяч квадратных метров

В Шушарах тушат пожар, который произошел на складе на Ленсоветовской дороге. В пресс-службе петербургского МЧС рассказали, что тушат пожар уже более двух часов. Площадь горения составляет около двух тысяч квадратных метров, пламя охватило почти все строящееся здание.

Огонь по одноэтажному зданию размером 100 на 200 метров распространился быстро. Сначала загорелись 150 метров строящегося здания. Уже через двадцать минут после начала пожара площадь горения достигла 500 квадратных метров.

На объекте работают 54 человека личного состава МЧС и 14 единиц пожарных машин. Пострадавших, по предварительным данным, нет.