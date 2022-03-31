Водитель каршеринга едва не сбил пешехода на юго-западе Петербурга

В Красносельском районе Петербурга водитель арендованного автомобиля едва не сбил пешехода, после чего бросил транспортное средство и скрылся с места происшествия. Об этом 31 марта сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев в социальных сетях.

Инцидент произошел накануне около десяти часов вечера на пересечении улицы Партизана Германа и Андреевского переулка. По словам женщины, в машине находились несколько человек. Каршеринг пытаясь избежать столкновения вылетел на тротуар, после чего водитель и пассажиры покинули место ДТП.

В настоящее время виновников аварии разыскивают правоохранители.