Умера художник-мультипликатор и создательница «Винни-Пуха» Виолетта Колесникова

Советский и российский художник-мультипликатор Виолетта Колесникова, подарившая миру «Винни-Пуха» и «Бременских музыкантов», скончалась на 84-м году жизни. Об этом 27 марта сообщили в социальной сети «ВКонтакте» на официальной странице киностудии «Союзмультфильм».

«Сегодня ушла из жизни Виолетта Колесникова, аниматор и педагог, более 30 лет жизни посвятившая работе на киностудии «Союзмультфильм». Как аниматор она принимала участие в создании более чем 90 фильмов, среди которых «Винни-Пух», «Бременские музыканты», «Возвращение блудного попугая», «Тайна Третьей планеты», — отметили коллеги мультипликатора.

Причины смерти Колесниковой не известны.