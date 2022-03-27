На юге Петербурга устраняют последствия коммунальной аварии у здания районной администрации

Во Фрунзенском районе Петербурга специалисты ремонтируют у здания районной администрации прорвавшуюся ночью трубу. Об этом 27 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу АО «Теплосеть».

Сотрудники компании заявили, что работы на Пражской улице, 44 будут завершены к шести часам вечера. Также в АО «Теплосеть» отметили, что работы ведутся с пяти часов утра, а подача горячего водоснабжения и отопления производится в штатном режиме.

Находившиеся рядом в момент прорыва автомобили не пострадали.