На юге Петербурга на автомобиль упал кусок балкона

В Московском районе Петербурга на припаркованный под окнами автомобиль упал кусок балкона. Об этом 24 марта сообщает «Фонатнка» со ссылкой на очевидцев.

Припаркованный под окнами жилого дома №10 на улице Ленсовета автомобиль пострадал в результате падения куска балкона. На крыше транспортного средства осталась заметная вмятина. Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео, на котором зафиксированы повреждения.

Прокомментировали ситуацию представители Московского района. По их словам, дом обслуживатеся ООО «ЖКС № 2 Московского района». Автомобиль повредил упавший с четвертого этажа кронштейн, выполняющий чисто декоративную функцию.

Отмечается, что в результате происшествия никто не не пострадал. В настоящее время рядом с местом обрушения установлены ограждения.