На Васильевском острове мужчины украли из магазина алкоголь на 15 тыс. рублей

В Василеостровском районе Петербурга злоумышленники вынесли из магазина алкогольную продукцию общей стоимостью 15 тысяч рублей. Об этом 23 марта сообщает Neva.Today.

Инцидент произошел еще 20 марта, но известно о краже стало только после просмотра камер видеонаблюдения. Неизвестные мужчины зашли в магазин «Магнит» на Гаванской улице и вынесли в карманах не заплатив несколько бутылок с алкогольными напитками.

По информации представителя торговой точки, общий ущерб составил около 15 тысяч рублей. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают преступников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.