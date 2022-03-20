В центре Петербурга мужчина напал на фельдшера скорой помощи

В Центральном районе Петербурга мужчина совершил нападение на фельдшера скорой помощи. Об этом 20 марта сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел накануне вечером на улице Восстания. Пьяный мужчина лежал у магазина, когда его решил осмотреть фельдшер скорой помощи, которого вызвали обеспокоенные прохожие. При попытке оказать первую помощь, медик получил от пациента несколько ударов в грудь.

Нападавшим оказался 31-летний сотрудник благотворительной организации, который помогает взрослым с инвалидностью. Ранее у мужчины не было проблем с законом.

Агрессора доставили в отдел полиции и завели уголовное дело по статье о побоях, а также административное дело о мелком хулиганстве.