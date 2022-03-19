На Васильевском острове жители одного из домов остались почти на неделю без тепла

В Василеостровском районе Петербурга жители одного из домов почти неделю жили без отопления. Об этом сообщает «Фонатнка» со ссылкой на представителей УК «Сити-Сервис».

Тепло пропало в доме №7 по улице Железноводской пропало на несколько дней после коммунальной аварии. Устранять ее принялись лишь накануне, однако работы оказались безрезультативными. Во время их проведения могла возникнуть воздушная пробка. При этом решение проблемы было отложено до понедельника, так как в выходные сантехники компании не работают. Жители дома будут вынуждены мерзнуть еще как минимум два дня.