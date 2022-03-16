В Петербурге задержаны организаторы финансовой пирамиды

В Петербурге и Ленинградской области задержаны организаторы потребительского общества, методы работы которого были схожи с финансовой пирамиде. Об этом 16 марта сообщила официальная представительница МВД России Ирина Волк.

Сотрудниками полиции были задержаны четверо мужчин, подозреваемых в организации незаконного бизнеса.

«Следователями ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области объединены в одно производство свыше 20 уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). Руководители кооператива задержаны в качестве подозреваемых, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения», — привела подробности дела представительница ведомства.

По предварительной версии, злоумышленники в течение шести лет принимали деньги у граждан под 18% годовых. Отмечается, что организация работала сразу в нескольких регионах. Так, в Петербурге и Ленинградской области работали семь офисов.