Самолет из Петербурга, подававший сигнал тревоги, благополучно сел в Сочи

В Сочи благополучно приземлился самолет из Петербурга, ранее подававший сигнал тревоги. Об этом 12 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

«Самолет совершил благополучную посадку в Сочи», — рассказали журналистам представители авиаслужб.

Ранее поступала информация, что пассажирский Airbus подал сигнал тревоги пролетая над территорией Казахстана. Воздушное судно не меняло курс, однако пошло на снижение, после чего вновь набрало высоту.