Петербургский «Гигант-холл» лишился уникального QR-кода после концерта группы «Алиса»

В Петербурге концертный зал «Гигант-холл» лишили уникального QR-кода после проведения концерта рок-группы «Алиса». Об этом 12 марта сообщает «Петербургский дневник».

Концерт прошел еще 5 марта. В этот день в концертный зал с проверкой пришли сотрудники Комитета по культуре Санкт-Петербурга и зафиксировали ряд нарушений и лишили «Гигант-холл» уникального QR-кода, позволяющего вести деятельность в условиях режима повышенной готовности.

«Напоминаем организаторам концертов и культурно-массовых мероприятий, что в рамках постановления правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 продолжает действовать порядок согласования событий численностью более 100 человек», – сообщили представители ведомства.