Студентка из Колпино пожаловалась в полицию на многолетние домогательства отца

В Колпинском районе Петербурга студентка написала заявление в полицию на отца, домогавшегося до нее на протяжение нескольких лет. Об этом 11 марта сообщает «Фонатнка».

19-летняя иностранная студентка экономического института рассказала правоохранителям, что в период с 11 до 19 лет собственный отец совершал над ней насильственные действия сексуального характера. В настоящее время описанные в заявлении обстоятельства проверяют сотрудники Следственного комитета. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.