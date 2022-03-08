В Пулково экстренно приземлился самолет после угроз о минировании

В петербургском аэропорту Пулково после сообщения о минировании приземлился самолет. Об этом 8 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на личный источник.

Лайнер пошел на посадку после поступления письма с угрозами минирования. На борту воздушного судна находились 99 человек не считая 6 членов экипажа.

После успешного приземления самолет отправили на аварийную стоянку, а всех пассажиров и персонал попросили покинуть борт.