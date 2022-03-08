На юге Петербурга автомобилист вылетел на тротуар и сбил пешехода

В Невском районе Петербурга автомобилист снес ограждение и сбил насмерть пешехода. Об этом 8 марта сообщает «Фонтанка».

Авария со смертельным исходом произошла в ночь на вторник на пересечении улиц Седова и Полярников. Водитель автомобиля Hyundai Santa Fe не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, откуда, после столкновения с другим автомобилем, вылетел на тротуар, где сбил 51-летнего пешехода. В результате полученных травм мужчина скончался на месте.

По данным правоохранителей, виновник ДТП был в состоянии алкогольного опьянения. С ним в машине были женщина и ребенок.