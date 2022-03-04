На юге Петербурга на пенсионерку набросился с ножом неизвестный

В Московском районе Петербурга злоумышленник напал на пенсионерку с ножом. Об этом 4 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и области.

Инцидент произошел накануне вечером. В одной из квартир дома №224 по Московскому проспекту спасатели обнаружили пожилую женщину с ножевым ранением в области шеи. На место также оперативна прибыла бригада скорой помощи, которая госпитализировала пострадавшую в городскую больницу №26. Состояние пенсионерки оценивается как удовлетворительное.

Пострадавшая рассказала правоохранителям, что нападение на нее было совершено неизвестным в дверном проеме квартиры. Злоумышленник нанес ранение, после чего скрылся с места преступления. При этом женщина не запомнила приметы нападавшего.