В Петербурге у метро «Академическая» пенсионер на автомобиле сбил двух женщин

В Выборгском районе Петербурга пенсионер на автомобиле марки Nissan сбил двух женщин. Об этом 3 марта сообщает Neva.Today со ссылкой на правоохранителей.

Авария произошла накануне днем. 76-летний мужчина за рулем автомобиля «Ниссан» совершил наезд на двух петербурженок 84 и 62 лет. Одна из женщин в результате полученных травм скончалась на месте, вторая была госпитализирована в Городскую больницу №3 в тяжелом состоянии со множественными травмами.

Известно, что виновник дорожно-транспортного происшествия уже неоднократно нарушал ПДД и привлекался к административной ответсвенности. Очевидцы утверждают что в ДТП мог пострадать еще один человек.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.