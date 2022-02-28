На юго-востоке Петербурга на льдине заметили подростков

В Невском районе Петербурга на реке Мурзинке местные жители заметили на льдине двух подростков. Об этом 28 февраля сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Несовершеннолетних на льдине заметили утром в Рыбацком. Очевидцы поспешили сообщить об увиденном экстренным службам и опубликовали в социальных сетях видео. Как подростки оказались на льдине — неизвестно.

Эксперты напоминают горожанам, что выход на лед во время оттепели небезопасен. Сейчас сотрудники МЧС переходят в режим повышенной готовности.