В петербургском аэропорту Пулково отменили 20 внутренних рейсов

В Петербурге аэропорт Пулково отменил 20 рейсов южного направления. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба Пулково.
Аэропорт работает в штатном режиме, однако из-за введенных Росавиацией ограничений на работу воздушных ворот в Краснодаре, Ростове, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе, некоторые рейсы пришлось отменить.
Авиакомпании информируют пассажирах об отменах, совершают перенос бронирования на другие даты и возвращают средства за билеты. Чиновники просят по всем вопросам связываться именно с представителями авиакомпаний.