У дома на юге Петербурга несколько часов лежало тело погибшего мужчины

В Кировском районе Петербурга у жилого дома более пяти часов лежало тело мужчины. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на очевидцев.

В одной из районных групп накануне появилось видео, на котором видно лежащий у дома труп, накрытый простыней. По рассказам местных жителей, тело пролежало на улице около пяти часов. Все это время на место происшествия не приезжала ни полиция ни скорая.

В настоящее время обстоятельства гибели мужчины выясняют правоохранители.