На льду рядом с крейсером «Аврора» заметили ручную гранату

В Петроградском районе Петербурга на льду рядом с крейсером «Аврора» заметили предмет, похожий на ручную гранату. Об этом сообщает «Фонатнка» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Боеприпас заметили на льду Большой Невки накануне около четырех часов дня. На место вызвали взрывотехников ОМОН Росгвардии, которые оперативно прибыли на Петроградскую набережную и на катере на воздушной подушке подъехали к гранате.

Взрывотехники при ближайшем рассмотрении поняли, что на льду лежит граната для игры в страйкбол, которая не представляет никакой опасности. Предмет передали правоохранителям.